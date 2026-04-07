Marítimo presente no Dia Mundial da Saúde

O Marítimo participou, esta tarde, numa iniciativa promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil inserida no Dia Mundial da Saúde.

A comitiva verde-rubra, que esteve presente na Praça da Restauração, no Funchal, onde decorreu a acção "Autonomia: Saúde & Protecção - uma Visão a 360º", foi liderada por Carlos André Gomes, presidente do Club Sport Marítimo.

O director clínico do Marítimo, João Freitas, e ainda os atletas Carlos Daniel e Danilovic (equipa A), João Nuno e David Freitas (equipa sub-23), Érica Costa e Sade Heinrichs (futebol feminino), Luciano Costa e Kelm (andebol) , Vlademir de Oliveira e Pincha (futsal), participaram nesta acção de Suporte Básico de Vida, "reforçando o compromisso do clube com a comunidade e a protecção de todos", escreve o clube numa nota enviada às redações.