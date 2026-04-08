PSP regista 71 acidentes rodoviários e 34 feridos ligeiros na Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira divulgou, esta tarde, o balanço da sinistralidade rodoviária na Região Autónoma da Madeira, relativo ao período de 27 de Março a 2 de Abril de 2026.

Durante esse período, registaram-se 71 acidentes, distribuídos pelos vários concelhos da região. O Funchal liderou o número de ocorrências, com 28 acidentes, dos quais resultaram 14 feridos ligeiros e um ferido grave, sem vítimas mortais. Seguem-se Santa Cruz, com 16 acidentes (5 feridos ligeiros e 1 grave), Câmara de Lobos com 7 acidentes (6 ligeiros e 1 grave), e outros concelhos como Machico (6), Calheta (4 acidentes e 7 feridos ligeiros), Ponta do Sol (3 sinistros e 2 feridos ligeiros) , Porto Moniz (2 acidentes e 1 ferido grave), São Vicente (3) e Santana (2). Não há registos de acidentes ocorridos no Porto Santo e na Ribeira Brava.

Em termos de tipologia, a maior parte dos acidentes consistiu em colisões (45), seguidas de despistes (14), atropelamentos (7) e outras ocorrências (5).

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP da Madeira realizou várias operações, resultando na detenção de 30 pessoas por crimes relacionados com o trânsito. Destacam-se 23 detenções por condução em estado de embriaguez, 4 por condução sem habilitação legal, 2 por recusa ao teste de álcool e 1 por condução com carta apreendida.