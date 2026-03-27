PSP regista 83 acidentes e duas mortes nas estradas da Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira registou 83 acidentes rodoviários entre os dias 20 e 26 de Março de 2026, dos quais resultaram 26 feridos ligeiros, um ferido grave e duas vítimas mortais, segundo o balanço semanal de sinistralidade divulgado hoje pela autoridade.

De acordo com os dados apresentados, o Funchal foi o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 28 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 18, e Machico, onde se verificaram nove acidentes, incluindo uma vítima mortal.

A outra vítima mortal foi registada no Porto Santo, concelho que contabilizou um acidente durante o período compreendido. Já Câmara de Lobos e Ribeira Brava registaram sete acidentes cada, enquanto Santana somou cinco e Porto Moniz quatro ocorrências. Nos concelhos da Ponta do Sol e Calheta ocorreram três e um acidentes, respectivamente, não tendo sido registadas ocorrências em São Vicente.

Quanto à tipologia dos acidentes, a maioria correspondeu a colisões, com 48 casos, seguindo-se 29 despistes, três atropelamentos e ainda três ocorrências classificadas como outras situações.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP desenvolveu diversas operações de prevenção e controlo que culminaram na detenção de 15 pessoas por crimes rodoviários. Destas, nove detenções ocorreram por condução sob o efeito do álcool e seis por condução sem habilitação legal.