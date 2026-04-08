Porto Santo registou o Março mais chuvoso desde 1961

O mês de Março de 2026 no Arquipélago da Madeira ficou marcado por temperaturas abaixo da média e níveis de precipitação acima do habitual, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o boletim climatológico do IPMA, as quatro estações de referência registaram valores médios de temperatura do ar inferiores à normal climatológica (1991–2020). As estações do Chão do Areeiro e de Santana destacaram-se pelos desvios mais acentuados, com anomalias de -2,3 °C e -1,6 °C, respectivamente, correspondendo aos valores mais baixos desde o ano 2000.

O serviço nacional meteorológico refere ainda que foram registados novos extremos para o mês de Março, nomeadamente o valor mais baixo da temperatura mínima em nove estações e o valor mais baixo da temperatura máxima em seis estações meteorológicas.

Quanto à precipitação, o IPMA indica que os valores acumulados ficaram acima do normal em todas as estações de referência. Em particular, na estação de Porto Santo foram registados 127,6 mm de precipitação, o valor mais elevado para o mês de Março desde 1961.