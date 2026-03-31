Incêndio rural mobiliza três corporações a Câmara de Lobos

Um incêndio rural deflagrou, há instantes, no Castelejo, abaixo da Boca dos Namorados, em Câmara de Lobos.

No combate às chamas estão mobilizadas três corporações, os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

No terreno também estão presentes elementos da Polícia Florestal e da Protecção Civil Municipal.