Fritadeira provoca incêndio em restaurante na Rua dos Aranhas

Um incêndio deflagrou, durante a tarde de hoje, num restaurante na Rua dos Aranhas, no Funchal e mobilizou meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

De acordo com as informações disponíveis, as chamas terão tido origem numa fritadeira existente no espaço de restauração. O fogo foi rapidamente controlado pelos operacionais, encontrando-se já extinto.

No local estão empenhados os Bombeiros Sapadores do Funchal com três viaturas e um total de dez elementos, contando ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Apesar do aparato, não há registo de feridos, tendo as equipas procedido à ventilação do espaço.