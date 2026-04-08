Interrupção no abastecimento de água afecta várias ruas no Funchal

O abastecimento de água foi interrompido, na manhã desta quarta-feira, em vários arruamentos da zona da Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal, na sequência de uma intervenção na rede pública.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, a interrupção teve início pelas 09:30 e deverá prolongar-se por cerca de duas horas, sendo motivada por um pedido de ligação de água à rede que abastece aquela via e áreas circundantes.

Entre os locais afectados encontram-se a Estrada Comandante Camacho de Freitas até à Curva do Pico dos Barcelos, bem como vários arruamentos nas imediações, nomeadamente o Beco do Amadeu, Beco do Lume, 2.º Beco do Lume, Rua Encosta do Pico dos Barcelos e respectivas ramificações (Rua 1, Rua 2 e Rua 3), Caminho do Esmeraldo, Travessa do Moinho, Caminho do Poço Barral até à Entrada do Tanque, Vereda da Levada do Poço Barral, Rua e Rampa do Poço Barral, Travessa do Tanque até ao número 12, Entrada do Tanque, Caminho do Pico Funcho até à Azinhaga do Pico Funcho, Escada do Pico Funcho e Azinhaga do Pico Funcho.

A autarquia esclarece que as Águas do Funchal, entidade responsável, irá procurar minimizar os constrangimentos causados aos moradores e procederá à comunicação directa junto dos consumidores considerados mais sensíveis.