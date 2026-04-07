Portos da Madeira e de Leixões juntos na transformação digital e inovação tecnológica

As autoridades portuárias da Madeira e do Douro, Leixões e Viana do Castelo estabeleceram um protocolo de colaboração através da partilha de recursos e competências no domínio da transformação digital e da inovação tecnológica.

O acordo, válido por três anos, foi oficializado esta terça-feira, 7 de Abril, em Leixões, pela presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, e pelo homólogo da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL, SA), João Neves.

“Esta parceria tem um valor estratégico para os Portos da Madeira, pois reforça a cooperação com uma administração portuária que, tal como nós, está comprometida com a digitalização e inovação tecnológica”, enquadrou Paula Cabaço, dizendo que a Madeira vai beneficiar da experiência de Leixões ao nível da gestão da operação e da segurança e vai contribuir com o seu conhecimento da indústria dos cruzeiros.

Para João Pedro Neves, presidente do Conselho de Administração da APDL, “este protocolo representa um passo importante na comercialização dos produtos 4PORT, validando a estratégia de desenvolvimento destas soluções na digitalização das operações, ao mesmo tempo que reforça a cooperação entre administrações portuárias”.

O acordo estabelece como áreas prioritárias de cooperação a gestão portuária, os sistemas de informação e comunicações portuárias, a cibersegurança em contexto portuário e de infraestruturas críticas e a inovação tecnológica.

Na prática, a APDL vai disponibilizar, segundo refere uma nota de imprensa, "as aplicações 4Planning, 4Watch e LiveMap e a APRAM vai contribuir com dados sobre a atividade portuária dos portos regionais, para o desenvolvido das referidas aplicações. A 4Planning é uma plataforma de monitorização e planeamento do tráfego portuário; a 4Watch está direcionada para os centros de controlo de operações e o LiveMap permite a visualização, em tempo real, da atividade marítima."

Da parte da APRAM, empresa tutelada pela Secretaria Regional da Economia, este protocolo resulta num investimento anual a rondar os 18 mil euros, e insere-se na estratégia do Governo Regional de modernização dos portos da Região, reforçando o compromisso com a transição energética, a digitalização e a inovação das infraestruturas portuárias. "Trata-se de um passo relevante no caminho para tornar os portos mais sustentáveis, eficientes e preparados para os desafios das novas cadeias logísticas e ambientais, alinhando-se com as melhores práticas internacionais no setor marítimo e portuário", lê-se ainda.

Paula Cabaço esteve em Leixões acompanhada pelo director de Operações Portuárias e Segurança, Paulo Falé, e pelo director de Gestão de Recursos e Ambiente, José Fernandes, que coordena os projectos da APRAM, que aproveitaram para visitar aquele porto, e conhecer os projectos de digitalização e inovação tecnológica que estão a ser desenvolvidos, no âmbito da partilha de boas práticas.