Preservação, inovação e adaptação aos desafios futuros priorizados no Porto Santo

O Porto Santo acolheu a cerimónia do Dia Regional do Engenheiro, com intervenientes a focarem ideias concretas para o desenvolvimento sustentável da ilha e da Madeira, no âmbito dos 40 anos da Ordem dos Engenheiros na região e 90 anos a nível nacional.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, "priorizou a preservação da singularidade insular, com projetos do Quadro 2030 para recuperar caminhos reais e criar centro interpretativo na Portela com moinhos restaurados", salienta uma nota da organização sobre a intervenção do autarca no evento.

"Defendeu o Museu da Cultura Porto-santense e alertou para a praia como património vital", acrescenta, citando: "Imaginar o turismo do Porto Santo sem a praia é imaginar a ilha sem aquilo que a torna única." O autarca viu o território como "terreno próprio para experiências", com ênfase em "renováveis, baterias eólica, porto e aeroporto, e comprometeu-se com Casa das Areias e exposição geológica na Casa do Conde", resume.

Já o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, em representação do Governo Regional citou a central dessalinizadora (de 500 para 10.000 m³/dia) e o "cabo de fibra ótica para conectividade". Pedro Rodrigues anteviu escassez de mão-de-obra e automação e objectivou: "Precisamos de pensar de forma integrada em novas gerações, novos métodos, formas de construção e tecnologias."

Por fim, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, cuja intervenção já noticiámos, "elencou desafios como digitalização, transição energética, clima e mobilidade, criticou a burocracia como 'obstáculo ao investimento e desenvolvimento', e defendeu ordens como plataformas de inovação". Rubina Leal acredita que "os engenheiros estão na linha da frente da inovação tecnológica, concebendo soluções sustentáveis".

A cerimónia terminou com o corte do bolo num convívio descontraído nos jardins do Museu Casa Colombo, reforçando laços entre instituições e profissionais.