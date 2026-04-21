Cessar-fogo entre EUA e Teerão termina às 00:50 de quarta-feira

A trégua de duas semanas entre os Estados Unidos (EUA) e o Irão expira às 00:50 de quarta-feira, hora de Lisboa, afirmou hoje o ministro da Informação do Paquistão, país mediador das conversações entre Washington e Teerão.

"O cessar-fogo expira às 04:50 PST [Pacific Standard Time] do dia 22 de abril", escreveu Attaullah Tarar na rede social X, referindo-se à hora local.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha afirmado que o cessar-fogo terminava na noite de quarta-feira, hora de Washington, acrescentando que era improvável haver uma extensão da trégua.

O ministro paquistanês acrescentou que era de essencial importância que o Irão decidisse participar nas negociações com os EUA em Islamabad antes do termo da trégua, uma vez que Teerão ainda não indicou se enviará uma delegação até à capital paquistanesa.

Por seu lado, a radiotelevisão estatal iraniana garantiu que nenhuma delegação viajou para o Paquistão, enquanto responsáveis políticos de Teerão reiteraram que não vão negociar sob a pressão de ameaças.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse ter intensificado hoje os contactos diplomáticos com Estados Unidos, China, Egito e Arábia Saudita, face ao fim iminente do cessar-fogo.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou a necessidade de diálogo entre os Estados Unidos e o Irão, instou ambas as partes a considerarem a prorrogação do cessar-fogo e a darem uma oportunidade à diplomacia", indicou a diplomacia paquistanesa, em comunicado.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, reuniu-se na capital paquistanesa com a encarregada de negócios dos Estados Unidos, Natalie A. Baker, e com o embaixador da China, Jiang Zaidong.

Durante o dia, Ishaq Dar manteve também conversas telefónicas com os homólogos do Egito, Badr Abdelatty, e da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, países que, juntamente com o Paquistão, atuam como eixos da mediação na guerra.

A incerteza quanto à realização de uma segunda ronda de negociações, depois do primeiro encontro direto realizado nos dias 11 e 12 de abril, em Islamabad, persiste desde o domingo passado.