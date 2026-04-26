Francisco ficou com a camisola de Butzke e não esconde a felicidade: “É a camisola do golaço”

Adrián Butzke apontou o golo que abriu caminho à vitória (2-1) do Marítimo, este domingo, diante do Benfica B, no Seixal. Um remate à meia volta, de levantar o estádio. A camisola do avançado já tem novo dono. Francisco Serrão, jovem madeirense de 19 anos, não escondia a felicidade por receber, das mãos do jogador, a camisola com o número 3 nas costas.

“Chamei, pedi a camisola e foi uma alegria quando a recebi das mãos dele, do homem que marcou um golaço hoje, é uma camisola de um momento histórico”, conta Francisco, sem esconder a emoção. “Adoro este clube, adoro o Marítimo”, completa.

Por isso, reconhece que o momento “é de uma felicidade tremenda por ver o Marítimo de volta ao lugar que merece”. E quanto à camisola. “Vou usá-la em todos os jogos, pode ter a certeza, vou estar sempre com ela quando o Marítimo jogar”, garante.

O Marítimo garantiu, este domingo, o regresso à I Liga, ao vencer por 2-1, no Seixal, diante do Benfica B, em jogo da 31.ª jornada da II Liga. Na sexta-feira, a partir das 15h30, os verde-rubros recebem o Leixões, nos Barreiros. Um ponto já será suficiente para festejar o título de campeão da II Liga.