“Manual escolar é um tema muito grande”, afirma Nuno Crato

O antigo ministro da Educação Nuno Crato afirmou que o manual escolar “parece um tema pequeno, mas não é”, sublinhando que se trata de um instrumento central no processo de ensino e aprendizagem.

À margem da apresentação do livro O Manual Escolar, que decorreu no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, Crato destacou que “o manual escolar tem a ver com tudo”, defendendo que um bom manual é “uma boa tradução de um bom currículo, de uma forma clara e pedagogicamente organizada”.

O autor considerou ainda que o tema “muitas vezes não se estuda como se deveria estudar”, lembrando a sua própria experiência enquanto aluno. “Eu lembro-me de alguns manuais escolares que eu tive e que ainda hoje me acompanham. De vez em quando vou ver uma coisa ou outra”, afirmou, acrescentando que nem todos atribuem a mesma importância a este recurso.

Para Nuno Crato, o manual escolar é essencial não só para professores e alunos, mas também para os pais. “Como é que os pais podem ajudar os seus filhos se não tiverem o manual? Ou sabem os programas — o que é um bocadinho difícil de saber — ou então recorrem ao manual para perceber como é que as coisas estão organizadas”, referiu.

O antigo governante defendeu ainda a utilização complementar dos formatos digital e em papel. “Embora para certas coisas o papel seja preferível, há outras em que o digital complementa muito bem”, disse, acrescentando que os manuais digitais oferecem vantagens como animações, filmes e ligações interactivas.

Sobre a realidade na Madeira, onde o manual digital está implementado em vários níveis de ensino, Nuno Crato afirmou não conhecer “a situação em todo o pormenor”, mas considerou que “parece-me bem”.

O ex-ministro defendeu que o ideal é a conjugação dos dois formatos. “Há coisas em que o papel continua a ser melhor do que o digital”, referiu, sublinhando, contudo, as vantagens do digital em contextos com dificuldades de acesso físico aos manuais. “No México há miúdos que carregavam às costas quilos de manuais durante quilómetros a pé. Para eles foi fundamental terem tudo digital”, exemplificou.

A apresentação do livro contou ainda com a presença de Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e de Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal.