Green Market Madeira reforça promoção da sustentabilidade e da economia local

O Green Market Madeira, promovido pelo Falésia Atelier, tem vindo a afirmar-se como um espaço de encontro entre produtores locais, projectos sustentáveis e a comunidade, promovendo práticas alinhadas com a economia circular e incentivando formas de consumo mais conscientes.

O projecto regional assinalou a sua sétima edição nos dias 25 e 26 de Abril, com a terceira edição do Green Market Calheta, que decorreu na Praceta 24 de Junho, reunindo cerca de 60 expositores e atraindo centenas de visitantes.

Em nota emitida, o Falésia Atelier recorda que a edição, sob o mote 'Semeia a Mudança', apresentou um programa diversificado, com workshops, demonstrações culinárias, debates e actividades dirigidas às famílias. A iniciativa procurou sensibilizar o público para questões ambientais, ao mesmo tempo que valorizou o trabalho de pequenos produtores, artesãos e empreendedores ligados à sustentabilidade.

Foto Green Market Madeira

Entre os destaques da 3.ª edição na Calheta esteve um workshop prático de compostagem doméstica, durante o qual foram construídas três caixas utilizando materiais reutilizados. A actividade contou com o apoio da Leroy Merlin Funchal e foi dinamizada pelo artesão Leandro Almeida, do projecto Pallets Man, e por Márcia Melim, da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

As estruturas produzidas foram posteriormente entregues a três escolas do concelho, nomeadamente às Escolas Básicas do 1.º ciclo com pré-escolar Dr. Manuel da Silva Leça e Estreito da Calheta, bem como ao Externato São Francisco de Sales, com o objectivo de incentivar práticas sustentáveis em contexto educativo e apoiar iniciativas como hortas pedagógicas.

Foto Green Market Madeira

Carlota Gouveia, do Falésia Atelier, revela que o projecto pretende “promover hábitos sustentáveis desde a infância e reforçar o impacto do evento junto da comunidade local”, destacando ainda que “o crescimento do Green Market Madeira demonstra uma maior procura por soluções mais sustentáveis e pela valorização do que é produzido localmente”.

A organização sublinha ainda a adesão do público como um "sinal claro de que a sustentabilidade, a economia circular e o consumo responsável estão cada vez mais presentes nas prioridades da comunidade". Em nota, deixa também um agradecimento à Câmara Municipal da Calheta, patrocinadora oficial do evento, referindo que o seu apoio é “fundamental" para garantir um evento "acessível a marcas e visitantes”.

Os promotores sublinham igualmente o contributo dos parceiros e participantes, considerando que a sua colaboração tem sido determinante para a evolução e continuidade do projecto.