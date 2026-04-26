Hugo Marques “satisfeitíssimo” com impacto na economia local

Hugo Marques, presidente da Câmara Municipal de Machico, mostrou-se “satisfeitíssimo” com o impacto do MIUT no concelho, sublinhando que o evento vai muito além do dia da prova e gera efeitos económicos e promocionais ao longo de toda a semana.

Em declarações ao DIÁRIO, o autarca destacou a dimensão alargada da competição: “Satisfeitíssimo, como se vê, mas isto encheu não só hoje, ao longo de uma semana. E este é o único evento na Madeira que consegue isto. Não é só o dia, é também tudo o que antecede o dia do evento.”

Hugo Marques salientou a presença de atletas internacionais e nacionais acompanhados pelas famílias, com impacto directo na economia local: “Passam aqui uma semana, consomem nos restaurantes, nos bares, até nos supermercados e enchem também em termos de alojamento.”

O presidente da autarquia destacou ainda o efeito promocional da prova: “A publicidade que eles levam com eles, aquilo que é transmitir da experiência que passaram cá, é a maior promoção da Madeira que temos do nosso destino.”

Para o autarca, o MIUT é um dos melhores veículos de promoção da ilha: “Quem quer vir conhecer a Madeira tem contacto em primeira mão com quem passou nas veredas e trilhos. É um evento que tem que ser apoiado.”

Hugo Marques afirmou ainda que, mesmo antes de assumir a presidência, já reconhecia a importância da prova, garantindo que a Câmara manterá o apoio: “Terei todo o gosto em reforçar o apoio para que isto cresça de forma sustentada, garantindo segurança e organização.”

Sobre o crescimento do evento, disse não estar surpreendido com a dimensão internacional: “Sempre acreditei que este evento tem toda a margem para crescer. Temos a organização e temos a nossa paisagem e natureza, que é única.”

O autarca destacou ainda a ligação da comunidade ao evento: “Hoje em dia já sabem quando vêem alguém de mochila ou a correr em trilhos que está a preparar uma prova. Já se identificam com a modalidade.”

Concluiu afirmando que o MIUT reúne condições para continuar a crescer: “A receita será sempre de sucesso para o futuro.”