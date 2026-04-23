Técnico Álvaro Arbeloa desvaloriza 'like' de Mbappé em José Mourinho

O treinador do Real Madrid Álvaro Arbeloa disse hoje não dar qualquer importância ao facto do futebolista francês Kylian Mbappé ter dado um gosto numa publicação sobre o possível regresso de José Mourinho ao clube merengue.

"São coisas que nem comento, não me incomodam, nem me preocupam. Que ele goste do Mourinho, da Julia Roberts ou de quem ele quiser. Não dou a mínima importância a isso", disse o técnico espanhol em conferência de imprensa antes do jogo do Real Madrid frente ao Bétis de sexta-feira.

Arbeloa deixou ainda claro que os seus jogadores têm de mostrar empenho nos restantes seis jogos do campeonato, acrescentando que "não compreendia" se algum dos seus jogadores se poupasse em campo para jogar no Campeonato do Mundo.