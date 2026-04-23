Absolvidos todos os arguidos do processo 'Saco Azul'

Todos os arguidos do processo 'Saco Azul', incluindo o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, foram hoje absolvidos, com o tribunal a apontar dúvidas sobre a acusação.

"Somente com uma perícia técnica forense é que conseguimos saber quem fez o quê, quem entrou no sistema e que problemas informáticos foram criados. E agora era impossível, nesta fase de julgamento, fazer isso, volvidos 10 anos", disse o juiz do tribunal de Lisboa.

Os crimes em causa estão relacionados com um alegado esquema, entre 2015 e 2018, dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.