Santacruzense distinguido com a Bandeira da Ética

O Instituto do Desporto e Juventude distinguiu o Sporting Club Santacruzense com a Bandeira da Ética, no âmbito do projecto 'Jogar com Valores – Boccia e Futebol unidos pela ética'.

A cerimónia do hastear da bandeira teve lugar esta quinta-feira, 23 de Abril, no Complexo Desportivo Bráulio França e contou com a presença de Lídia Praça, vogal do Conselho de Administração do Instituto do Desporto e Juventude, Esmeralda Gonçalinho, da equipa coordenadora do Plano Nacional de Ética no Desporto, David Gomes, director regional do Desporto, Didia Antunes, vereadora com o pelouro do desporto da Câmara Municipal de Santa Cruz, e Maritza Pereira, tesoureira da Junta de Freguesia de Santa Cruz.

No sei 'site' oficial, o Santacruzense destaca a importância da distinção dado o "reconhecimento do trabalho feito pelo clube na defesa das boas práticas e valores", dirigindo um agradecimento aos professores Luís Gaspar e Vitor Gonçalves "por todo o trabalho realizado no projecto".