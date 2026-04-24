Que a Madeira continue a ser, sempre, a nossa força!

Faz hoje oito dias que realizamos o nosso 20º Congresso Regional. Um momento que foi de grande partilha, de debate e de reflexão conjunta, sempre fundamentais a um Partido que vive desta dialética e proximidade e que, naturalmente, cresce quando sente os seus Militantes ainda mais presentes, motivados e ativos.

Foi, de facto, mais uma boa experiência de mobilização e de união em torno das nossas causas e do nosso Partido, assim como em torno daquela que é a nossa liderança, uma vez mais legitimada, de forma clara e inequívoca, por mais dois anos. E foi, sem dúvida, mais uma oportunidade ganha no que toca ao reforço da nossa unidade política e da nossa capacidade de colocar, sempre e em primeiro lugar, a defesa do nosso povo e da nossa Região.

Agora é tempo de garantirmos, juntos, que a Madeira continue a ser, sempre, a nossa maior força. A nossa razão maior. A nossa principal motivação para todas e quaisquer lutas, sejam elas contra quem for, tanto contra os Partidos da oposição que muito apregoam e nada fazem, mas, também, contra todos aqueles que, sendo ou não da nossa cor política, nos julgam Portugueses de segunda! Isso nunca aceitaremos! Seremos sempre Portugueses de primeira!

É tempo de reforçarmos as nossas posições contra o centralismo, a demagogia e a discriminação negativa de que, infelizmente, temos sido alvo, procurando, de uma vez por todas, ver cumpridos, designadamente pela República, aqueles que são os nossos direitos.

É tempo de intensificarmos a nossa presença no terreno e também junto das nossas bases, concentrando energias neste trabalho onde todos, sem exceção, são chamados a participar, sabendo-se que, neste Partido, todos contam e todos são importantes.

Assim como é tempo de afastarmos tudo e todos os que representam o atraso, o embuste, a instabilidade e a bandalheira com que não nos identificamos, desmascarando-os sempre que possível para que, pelo contrário, possamos continuar a garantir desenvolvimento, estabilidade, progresso, evolução e qualidade de vida.

Estes são alguns dos compromissos que saíram reforçados deste nosso 20º Congresso e, sendo consequentes, é neles que devemos seguir focados para que continuemos a ser um Partido que lidera, que trabalha, que cumpre e que resolve os problemas da sua população, sabendo ouvir e sabendo corresponder. Um Partido de ação, que não se fica pela palavra e que, precisamente por isso, faz, realmente, a diferença na vida dos Madeirenses e Porto-Santenses.

Na prática, temos de continuar a trabalhar, juntos, para que a Madeira continue a ser a nossa primeira e fundamental base de inspiração e para que, diariamente, seja no Governo, nas Autarquias e Juntas de Freguesia ou nas funções políticas que assumimos, possamos fazer, sempre, mais e melhor a favor daqueles que confiam em nós.

A verdade é que nunca, em momento algum, deixamos de cumprir e de ser exemplo. De trabalhar em nome da Madeira. De defender um povo que nos merece toda a atenção, esforço, determinação e entrega.

E é por isso que vencemos doze eleições consecutivas desde 2019. É por isso que, juntos, continuamos a honrar a nossa Bandeira. Os nossos princípios. A nossa identidade. E é por isso que, juntos, cumprimos todos os objetivos a que nos tínhamos proposto e vamos continuar a cumprir, graças a cada um dos nossos Militantes, em nome da Madeira e do Porto Santo.

Sigamos sempre em frente, pela Madeira!