Homem recorre à PSP no Funchal após consumo de estupefacientes

Um homem de 28 anos dirigiu-se, esta manhã, ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Funchal, a pedir ajuda, alegadamente após o consumo de estupefacientes.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o jovem apresentava um comportamento alterado, o que motivou a intervenção das autoridades no local. Perante a situação, foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao socorro da vítima. Após ser assistido, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e acompanhamento clínico.