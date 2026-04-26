Homem recorre à PSP no Funchal após consumo de estupefacientes
Jovem de 28 anos foi transportado ao hospital pelos bombeiros por apresentar comportamento alterado
Um homem de 28 anos dirigiu-se, esta manhã, ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Funchal, a pedir ajuda, alegadamente após o consumo de estupefacientes.
Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o jovem apresentava um comportamento alterado, o que motivou a intervenção das autoridades no local. Perante a situação, foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao socorro da vítima. Após ser assistido, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e acompanhamento clínico.
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