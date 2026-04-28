Oito acidentes na Via Litoral numa semana, com um ferido grave

A Vialitoral registou, entre 20 e 26 de Abril, oito acidentes, dos quais resultaram um ferido grave e um ferido ligeiro, além de danos materiais. No mesmo período, foram assistidas 70 viaturas por avaria mecânica, identificadas sete paragens indevidas, três pessoas a circular a pé, três animais removidos e 22 objectos perigosos retirados da via.

Os dados evidenciam uma semana com múltiplas ocorrências, incluindo pelo menos um acidente com consequências mais sérias, num quadro de forte actividade operacional das equipas de vigilância e assistência da concessionária.

As 70 viaturas imobilizadas por avaria foram rebocadas para locais seguros, garantindo a normal circulação e reduzindo riscos acrescidos. Já as sete viaturas paradas sem motivo aparente motivaram intervenção do patrulhamento, por representarem perigo para os restantes utentes.

O balanço inclui ainda três pessoas a circular a pé na via rápida, uma prática proibida e de elevado risco, tendo sido advertidas a abandonar a estrada. Foram também removidos três animais e 22 objectos de grandes dimensões, que poderiam causar acidentes.