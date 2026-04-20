Viatura avariada complica trânsito no pior sítio

Uma viatura avariada na subida desde o Caniço para a Cancela está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Foto Google Maps

O pior é que esta avaria acontece precisamente na zona das obras de requalificação dos acessos à Via Rápida, que habitualmente já complicam o trânsito, mas que assim fica mais congestionado.

Neste momento, são quase 3 km de extensão, mas a viatura já terá sido retirada, deixando um longo congestionamento que deverá levar mais algum tempo a melhorar.

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Neste momento é a única situação a complicar a circulação rodoviária de acesso ao Funchal.