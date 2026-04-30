'Chumbada' proposta do JPP para combater desperdício alimentar no Funchal

A maioria PSD/CDS na Câmara Municipal do Funchal (CMF) rejeitou, esta quinta-feira, a proposta do Juntos Pelo Povo (JPP) para a criação do Comissariado Municipal para a Prevenção e Combate ao Desperdício Alimentar no Funchal.

Segundo os vereadores do JPP, Fátima Aveiro e António Trindade, a iniciativa em causa pretendia “organizar e sistematizar dados, definir uma estratégia concertada e alinhar o Funchal com os objetivos europeus” nesta matéria.

Os autarcas do partido referem que, num contexto de aumento do custo de vida, “combater o desperdício alimentar é mais do que uma opção, é uma responsabilidade pública, com impacto direto na eficiência, na consciência coletiva e no apoio às famílias”.

O JPP sublinha ainda que Portugal é o quarto país da União Europeia com maior desperdício alimentar, citando dados que apontam para entre 182 e 184 quilos de alimentos desperdiçados por pessoa por ano, e para um custo médio anual entre 336 e 350 euros por cidadão.

Na Madeira, o partido refere dados do Banco Alimentar que indicam um aumento do desperdício doméstico de 500 para 800 quilos anuais por família.

Os vereadores criticam a decisão da maioria, referindo ainda que, desde o início do mandato, “todas as oito iniciativas apresentadas pelo JPP foram rejeitadas”, considerando tratar-se de um “bloqueio sistemático”.

O JPP afirma que continuará a apresentar propostas e a defender políticas públicas com impacto social no concelho do Funchal.