Propostas de redução de impostos sobre os combustíveis rejeitadas

A Assembleia Legislativa da Madeira realizou as votações semanais.

Os três projectos de resolução para redução da carga fiscal sobre combustíveis foram rejeitadas. O PS defendia redução das taxas de IVA e ISP sobre combustíveis e gás e o CH propunha a criação de um mecanismo de automático de estabilização do preço dos combustíveis. As três iniciativas foram rejeitadas, com votos contra de PSD e CDS e votos a favor de JPP, PS, CH e IL.

A proposta de lei, do PSD, para criação do Estatuto do Estudante Deslocado Insular foi aprovado, com abstenção da IL e votos a favor de todos os outros partidos.

O projeto de resolução, do JPP, que recomenda o aumento do preço mínimo a pagar aos produtores de cana-de-açúcar foi rejeitado, com votos contra de PSD e CDS, abstenção da IL e votos a favor de JPP, PS e CH.