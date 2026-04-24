Albuquerque rejeita “lucro com o custo de vida”

“Não há qualquer evidência estatística que sustente a ideia de que o Governo esteja a lucrar com o custo de vida. Essa leitura não corresponde aos dados oficiais”, afirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esta manhã, à margem de uma visita ao novo centro de mergulho Scorpio Madeira, no Caniçal.

O governante reagia assim ao debate político em torno da inflação, do IVA e da proposta da oposição para reduzir a taxa aplicada a bens alimentares essenciais, medida que PS-Madeira e JPP defendem como resposta ao aumento do custo de vida.

Miguel Albuquerque rejeitou também as comparações com outras regiões, nomeadamente os Açores, considerando-as “descontextualizadas”.

“Os números têm de ser analisados no seu contexto. Não se podem fazer comparações directas entre realidades económicas e fiscais diferentes”, sublinhou.

Sobre a descida do IVA, o presidente do Governo Regional alertou para possíveis efeitos limitados da medida.

“Uma redução do IVA sem mecanismos de compensação pode não chegar às famílias e acabar por beneficiar intermediários na cadeia de distribuição”, afirmou.

O Governo Regional sustenta ainda que a inflação se encontra estabilizada, segundo dados oficiais, e que a leitura da oposição assenta em “percepções e não em estatísticas”.

No plano económico, o Executivo destaca um ciclo de crescimento contínuo, com emprego estável e contas públicas controladas.

Quanto aos combustíveis, mantém-se a referência a um diferencial médio de cerca de 14 cêntimos face ao continente, associado a medidas fiscais adoptadas durante o período de crise internacional.

A oposição, por seu lado, insiste na necessidade de aliviar a carga fiscal e acusa o Governo de beneficiar do aumento do custo de vida, acusações rejeitadas pelo Executivo regional.