Crises e polémicas marcam a actualidade

Correio da Manhã:

- "Restaurantes em guerra com Banco de Portugal. Empresários alertam para dura realidade"

- "Governador nega crise e setor revolta-se"

- "Sporting. Renovação de Rui Borges em risco"

- "Benfica. Mourinho pressiona decisão de Rui Costa"

- "FC Porto. Farioli quer a dobradinha"

- "Mistério nos EUA. Morte de cientista português intriga América"

- "Sem rede nacional. Aldeia portuguesa pede socorro a Espanha"

- "Visita oficial. Casal Seguro com reis de Espanha"

- "Rio Maior. Tenta matar ex-mulher com dois tiros nas costas"

- "Médio Oriente. Conflito leva famílias a cortar nas despesas"

Público:

- "Maioria das agressões a profissionais do Estado acaba em arquivamento"

- "Amnistia Internacional. Líderes 'predadores' ameaçam direitos humanos"

- "Desmond Morris (1928-2026). Morreu o zoólogo autor de O Macaco Nu"

- "Arquivo Lucio Costa. Casa da Arquitectura mostra primeira 'exploração arqueológica' do acervo"

- "Partido Socialista. Agora é a vez de Carneiro na liderança: a próxima e já em 'pista própria' é para Cordeiro"

- "Pacote laboral. Ex-líder da UGT diz que 'não há condições para acordo'"

- "Banca. Montepio recusa mais dividendos à Mutualista"

- "Santo António. Pagamentos a Castro Alves sem paralelo nas maiores ULS"

Jornal de Notícias:

- "Norte tem quase metade das novas casas do país"

- "Negócio. Bessa à venda por 31 milhões mas Câmara do Porto afasta compra"

- "Reportagem. Nunca é tarde para andar de avião pela primeira vez"

- "Estética. ASAE instaura centenas de processos por uso ilegal de botox"

- "FC Porto. Golos a partir do banco rendem juros altos"

- "Ambiente. Quatro águias vão vigiar gaivotas na praia de Matosinhos"

- "Aveiro. Famílias com desconto de 32% no lixo no próximo mês"

- "Donativos. Partidos já admitem recuo para mudar lei"

- "Reciclagem. Hotelaria contra depósito de garrafas"

Diário de Notícias:

- "Dois terços do eleitorado AD reprovam medidas do Governo para aliviar subida dos preços"

- "Aviação. Negócio da manutenção da TAP arrefece às portas da privatização"

- "Momento. O Lula que visita Portugal está fragilizado no Brasil"

- "Conferência. Não há 'medidas mágicas' contra a corrupção, diz Roberto Livianu"

- "Guerra. Sinais contraditórios horas antes do fim do cessar-fogo entre EUA e Irão"

- "Angola. Papa pede à Igreja angolana que não desista de 'denunciar injustiças'"

- "Estreia. Ivo M. Ferreira. 'Nós, portugueses, lidamos muito mal com os nossos traumas'"

- "Corrida solidária. Pedro Queirós corre 180 quilómetros para apoiar cinco causas e unir pessoas através do desporto"

Negócios:

- "Lei laboral. Governo não cedeu mais nos temas relevantes para Seguro"

- "Casais reestrutura-se e cria quatro empresas"

- "56.600.000.000 Valor em dólares já gasto pelos Estados Unidos na guerra com o Irão. Sondagem: maioria muda de hábitos por causa do conflito"

- "Obrigações. Banca está a reduzir compra de dívida pública"

- "Indústria. Visabeira e CR7 investem 40 milhões em Ílhavo"

- "Radar África. O lado B da polémica criada em Angola por Isaac dos Anjos"

O Jornal Económico:

- "Lítio da mina de Boticas atrai investidores globais"

- "Pinto Luz compra 195 comboios e lança novo passe"

- "Governo do Irão parece disposto a voltar a sentar-se à mesa das negociações"

- "Telcabo à venda. A Deloitte já começou a sondar investidores. Até envio teaser para estudar o mercado"

- "Crise na restauração? Álvaro Santos Pereira desvaloriza e fala 'em propaganda crise'"

- "Empresas nacionais podem produzir 60% dos remédios"

- "Seguro insiste: que haja diálogo sobre o código laboral"

- "UE quer teletrabalho e alternativas ao carro e aos aviões"

- "Petróleo volta a disparar 6% perante impasse na guerra"

O Jogo:

- "FC Porto. Mudar pelo seguro. Preocupação de Farioli na gestão dos cartões amarelos levou a substituições em mais de metade dos jogos"

- "Só nove partidas escaparam à tendência. Gabri Veiga e Borja Sainz foram as principais 'vítimas'"

- "Clássico na Taça: Zaidu em dúvida, Martim Fernandes recuperado"

- "João Sousa, o fã de Mora que 'imitou' Diogo Costa. O perfil do avançado que brilhou como guarda-redes na equipa de Sub-15"

- "Estádio do Bessa vai a leilão. Património no valor de 38 MEuro dividido em duas grandes fatias que podem ser licitadas em conjunto ou separadamente"

- "Benfica. Mourinho sem contactos do Real Madrid. Em Espanha insistem que clube merengue equaciona retorno do Special One"

- "Sporting. 'Seria um sonho para Doumbia'. Empresário do médio joga à defesa sobre o interesse dos leões"

- "Lesão: João Simões volta a ser operado e falha resto da temporada"

- "FPF. Sanções disciplinares agravadas. Mais de 80 medidas aprovadas e com efeito já na próxima época"

- "Moreirense 1-0 Estoril"

A Bola:

- "Em campo por Doumbia. Sporting já manifestou interesse junto do Veneza"

- "João Simões falha o resto da época por lesão"

- "Altimira mantém-se nas contas leoninas"

- "Ameaça Real. Madrid pode mesmo vir por José Mourinho"

- "Tiago Gouveia regressa no final da época"

- "FC Porto. Martim e Zaidu fazem testes decisivos para o clássico de amanhã"

- "Moreirense 1-0 Estoril"

- "Hóquei em patins. Águia continua invencível. Sporting 2-2 Benfica"

- "A Bola ao Centro. Vítor Matos. O português que está a tentar a ressurreição do Swansea"

Record:

- "'Quero ser campeão aqui', Mourinho disse aos jogadores a meta para 2026/27"

- "Conversa com o grupo antes do dérbi. Atitude em Alvalade elogiada"

- "Sporting. Borges exige pacto de vitória. Ganhar no Jamor e segurar 2.º lugar"

- "FC Porto. Gabri Veiga de pé quente. Só falta marcar na Taça"

- "Hóquei em Patins. Sporting 2-2 Benfica. Empate castiga leão"

- "Liga. Direitos audiovisuais. Conheça os critérios de distribuição propostos"

- "FPF. Proença com mão pesada na disciplina. Alterações regulamentares para 26/27"