Trabalhador atingido por andaime na Rua 31 de Janeiro
Um trabalhador, de 53 anos, ficou ferido, ao início desta tarde, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido numa obra na Rua 31 de Janeiro
Segundo foi possível apurar, o homem terá sido atingido na cabeça por um andaime e, embora não apresentasse lesões externas visíveis, havia suspeita de traumatismo craniano. Nesse sentido, foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o hospital.
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