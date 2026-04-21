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Trabalhador atingido por andaime na Rua 31 de Janeiro

Foto DR
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Um trabalhador, de 53 anos, ficou ferido, ao início desta tarde, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido numa obra na Rua 31 de Janeiro

Segundo foi possível apurar, o homem terá sido atingido na cabeça por um andaime e, embora não apresentasse lesões externas visíveis, havia suspeita de traumatismo craniano. Nesse sentido, foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o hospital.

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