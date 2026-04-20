Governo paquistanês reúne-se com embaixador iraniano em Islamabade

O Governo do Paquistão reuniu-se hoje com o embaixador do Irão em Islamabad para abordar a segunda ronda de conversações com os Estados Unidos, apesar de Teerão ainda não ter confirmado se enviará uma delegação à capital paquistanesa.

O ministro do Interior paquistanês, Mohsin Naqvi, recebeu o embaixador iraniano, Reza Amiri Moghadam, para lhe comunicar que os preparativos estão concluídos e foram estabelecidos "dispositivos de segurança infalíveis para as delegações estrangeiras".

Segundo um comunicado oficial, o diplomata iraniano "apreciou o papel positivo e construtivo do Paquistão" nos esforços para reduzir as tensões regionais.

A reunião ocorre numa altura em que Islamabad permanece sob um rigoroso dispositivo de segurança.

A "Zona Vermelha", enclave que alberga embaixadas e sedes governamentais, encontra-se encerrada ao tráfego, com escritórios e escolas fechados por ordem administrativa.

O hotel Serena, local da primeira ronda de contactos, permanece vazio e sob controlo militar.

Naqvi, que se reuniu também hoje com a chefe da missão dos Estados Unidos, Natalie Baker, reiterou que o Paquistão defende uma "solução duradoura através de canais diplomáticos".

A mediação de Islamabad procura contornar a recente escalada de tensões, marcada pelo ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de destruir infraestruturas críticas no Irão caso não haja acordo, e pela captura de um navio iraniano pela marinha norte-americana no estreito de Ormuz.

Apesar dos preparativos, Teerão não confirmou oficialmente se enviará uma nova delegação para a mesa de diálogo que o Paquistão procura reativar contra o tempo.