JPP recomenda aumento dos valores pagos aos produtores e cana-de-açúcar

Rafael Nunes apresentou um projecto de resolução que recomenda ao "Governo Regional o aumento do preço mínimo a pagar aos produtores de cana-de-açúcar".

o deputado destacou a redução da produção que, em 2025, registou menos 220 toneladas. A produção de rum também desceu contrariando, segundo o JPP, as afirmações de "sucesso" do governo regional.

Rafael Nunes protesta pela "exploração2 de que são vítimas os agricultores e assegura que "dezenas" admitem abandonar a actividade.

Recentemente foi anunciado um reforço de 25% no apoio à produção de mel mas "apenas 3,3% chegou aos agricultores".