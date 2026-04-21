Cuidados a ter antes de comprar um terreno

Diziam os antigos que "quem compra terra não erra". Seja por procurar um investimento seguro ou por ambicionar uma construção, muita gente continua a investir na compra de terrenos.

A opção obriga a cuidados redobrados. Na rubrica 'Explicador' de hoje conheça quais.

Comprar um terreno pode ser o primeiro passo para construir a casa ideal ou concretizar um projecto de investimento. No entanto, trata-se de um processo que exige atenção a vários detalhes legais, técnicos e financeiros. Uma análise cuidadosa antes de avançar com a compra pode evitar problemas futuros e garantir que está a fazer um bom negócio.

Confirmar a viabilidade de construção

Um dos aspectos mais importantes é perceber se o terreno permite efetivamente construir, já que nem todos os terrenos têm essa finalidade e as classificações podem gerar dúvidas.

De forma geral, existem duas categorias principais:

Solo urbano: destinado à construção, normalmente com infra-estruturas já disponíveis;

Solo rústico: vocacionado para actividades agrícolas ou naturais, onde a construção é, regra geral, limitada ou proibida.

Embora os anúncios imobiliários indiquem frequentemente a tipologia do terreno, essa informação não é vinculativa, por isso, deve sempre confirmar junto da Câmara Municipal.

A consulta do Plano Diretor Municipal (PDM) é essencial, já que o documento define o uso permitido do solo, as regras de construção e as condicionantes legais e ambientais. Em alternativa, pode recorrer a um Pedido de Informação Prévia (PIP), que tem carácter vinculativo e permite saber com segurança o que pode ser construído.

Verificar toda a documentação legal

Antes de assinar qualquer contrato, é fundamental analisar os documentos do terreno de modo a confirmar a titularidade e identificar possíveis encargos.

Os principais documentos a ter em conta são:

Certidão do Registo Predial, que comprova quem é o proprietário e se existem ónus (hipotecas, penhoras, etc.);

Caderneta Predial, que contém informações fiscais sobre o imóvel;

Certidão de teor da matriz;

Comprovativos de pagamento de IMI;

Alvará de loteamento (se aplicável);

Informação prévia ou certidão de viabilidade.

Se estes documentos estiverem actualizados, terá maior segurança de que está a negociar com o verdadeiro proprietário.

Avaliar limitações e características do terreno

As características físicas do terreno influenciam directamente o custo e a viabilidade da construção, bem como do investimento, pelo que deve analisar o declive e a topografia, o tipo de solo, a existência de água subterrânea, assim como os acessos e a envolvente.

Terrenos em loteamento

Se o terreno estiver integrado num loteamento, deve consultar o alvará de loteamento, verificar as regras de construção (número de pisos, área de implantação, altura, etc.).

Se não estiver, terá de apresentar um projecto de licenciamento à Câmara Municipal e obter a licença de construção e a licença de utilização (no final da obra).

Terreno com ou sem projecto aprovado

Alguns terrenos são vendidos com projecto aprovado, o que pode acelerar o processo de construção. No entanto, é importante confirmar se o projecto está realmente aprovado ou apenas em fase de pré-aprovação e se a licença de construção está válida.

Embora a opção possa poupar tempo, pode limitar alterações ao projecto. Caso pretenda modificar a futura habitação, poderá enfrentar restrições ou necessidade de novos licenciamentos.

Conhecer impostos e taxas

A compra de um terreno implica custos adicionais que devem ser considerados no orçamento, nomeadamente:

IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões) – pago no momento da compra;

Imposto do Selo;

IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) – anual;

Possível AIMI, dependendo do valor patrimonial.

Além disso, existem taxas associadas ao processo de construção, tais como as taxas urbanísticas, os custos do projecto, possíveis ligações a infra-estruturas e, claro, os custos de construção.

Documentos necessários para a compra

Do comprador:

Cartão de Cidadão;

Número de Identificação Fiscal;

Comprovativo de capacidade financeira (se recorrer a crédito).

Do terreno:

Certidão do Registo Predial;

Caderneta Predial;

Alvará de loteamento (quando aplicável);

Certidão de localização ou pedido de informação prévia;

Plantas ou mapas.

A formalização da compra é feita por escritura pública, sendo posteriormente obrigatório registar o imóvel na Conservatória e actualizar os dados nas Finanças.

Conclusão

A compra de um terreno exige mais do que a análise do preço e da localização. É um processo que envolve verificação documental, avaliação técnica e conhecimento das regras urbanísticas.

Confirmar a viabilidade de construção, analisar o PDM, garantir que não existem encargos e compreender todos os custos associados são passos essenciais para evitar surpresas. Com informação rigorosa e apoio adequado, estará mais preparado para tomar uma decisão informada e segura.