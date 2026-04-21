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Explicador Madeira

Cuidados a ter antes de comprar um terreno

Na rubrica 'Explicador' de hoje conheça os documentos que deve consultar para garantir um bom negócio

Diziam os antigos que "quem compra terra não erra". Seja por procurar um investimento seguro ou por ambicionar uma construção, muita gente continua a investir na compra de terrenos.

A opção obriga a cuidados redobrados. Na rubrica 'Explicador' de hoje conheça quais. 

Comprar um terreno pode ser o primeiro passo para construir a casa ideal ou concretizar um projecto de investimento. No entanto, trata-se de um processo que exige atenção a vários detalhes legais, técnicos e financeiros. Uma análise cuidadosa antes de avançar com a compra pode evitar problemas futuros e garantir que está a fazer um bom negócio.

Confirmar a viabilidade de construção

Um dos aspectos mais importantes é perceber se o terreno permite efetivamente construir, já que nem todos os terrenos têm essa finalidade e as classificações podem gerar dúvidas.

De forma geral, existem duas categorias principais:

  • Solo urbano: destinado à construção, normalmente com infra-estruturas já disponíveis; 
  • Solo rústico: vocacionado para actividades agrícolas ou naturais, onde a construção é, regra geral, limitada ou proibida.

Embora os anúncios imobiliários indiquem frequentemente a tipologia do terreno, essa informação não é vinculativa, por isso, deve sempre confirmar junto da Câmara Municipal.

A consulta do Plano Diretor Municipal (PDM) é essencial, já que o documento define o uso permitido do solo, as regras de construção e as condicionantes legais e ambientais. Em alternativa, pode recorrer a um Pedido de Informação Prévia (PIP), que tem carácter vinculativo e permite saber com segurança o que pode ser construído.

Verificar toda a documentação legal

Antes de assinar qualquer contrato, é fundamental analisar os documentos do terreno de modo a confirmar a titularidade e identificar possíveis encargos.

Os principais documentos a ter em conta são:

  • Certidão do Registo Predial, que comprova quem é o proprietário e se existem ónus (hipotecas, penhoras, etc.); 
  • Caderneta Predial, que contém informações fiscais sobre o imóvel; 
  • Certidão de teor da matriz; 
  • Comprovativos de pagamento de IMI;
  • Alvará de loteamento (se aplicável);
  •  Informação prévia ou certidão de viabilidade.

Se estes documentos estiverem actualizados, terá maior segurança de que está a negociar com o verdadeiro proprietário.

Avaliar limitações e características do terreno

As características físicas do terreno influenciam directamente o custo e a viabilidade da construção, bem como do investimento, pelo que deve analisar o declive e a topografia, o tipo de solo, a existência de água subterrânea, assim como os acessos e a envolvente.

Terrenos em loteamento

Se o terreno estiver integrado num loteamento, deve consultar o alvará de loteamento, verificar as regras de construção (número de pisos, área de implantação, altura, etc.).

Se não estiver, terá de apresentar um projecto de licenciamento à Câmara Municipal e obter a licença de construção e a licença de utilização (no final da obra).

Terreno com ou sem projecto aprovado

Alguns terrenos são vendidos com projecto aprovado, o que pode acelerar o processo de construção. No entanto, é importante confirmar se o projecto está realmente aprovado ou apenas em fase de pré-aprovação e se a licença de construção está válida.

Embora a opção possa poupar tempo, pode limitar alterações ao projecto. Caso pretenda modificar a futura habitação, poderá enfrentar restrições ou necessidade de novos licenciamentos.

Conhecer impostos e taxas

A compra de um terreno implica custos adicionais que devem ser considerados no orçamento, nomeadamente:

  • IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões) – pago no momento da compra; 
  • Imposto do Selo; 
  • IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) – anual; 
  • Possível AIMI, dependendo do valor patrimonial.

Além disso, existem taxas associadas ao processo de construção, tais como as taxas urbanísticas, os custos do projecto, possíveis ligações a infra-estruturas e, claro, os custos de construção.

Documentos necessários para a compra

Do comprador:

  • Cartão de Cidadão; 
  • Número de Identificação Fiscal; 
  • Comprovativo de capacidade financeira (se recorrer a crédito).

Do terreno:

  • Certidão do Registo Predial; 
  • Caderneta Predial; 
  • Alvará de loteamento (quando aplicável); 
  • Certidão de localização ou pedido de informação prévia; 
  • Plantas ou mapas.

A formalização da compra é feita por escritura pública, sendo posteriormente obrigatório registar o imóvel na Conservatória e actualizar os dados nas Finanças.

Conclusão

A compra de um terreno exige mais do que a análise do preço e da localização. É um processo que envolve verificação documental, avaliação técnica e conhecimento das regras urbanísticas.

Confirmar a viabilidade de construção, analisar o PDM, garantir que não existem encargos e compreender todos os custos associados são passos essenciais para evitar surpresas. Com informação rigorosa e apoio adequado, estará mais preparado para tomar uma decisão informada e segura.

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