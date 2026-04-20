IRS: antes de entregar, simule

Para perceber as contas do IRS é importante lembrar que o IRS é um imposto progressivo por escalões, o que significa que os rendimentos até um certo montante pagam imposto a uma dada taxa, a partir desse montante até outro montante pagam a uma taxa mais elevada e assim sucessivamente. No caso de IRS de 2025 na Região Autónoma da Madeira até 8 059€ anuais a taxa é de 8,75%, passando a 11,2% para os rendimentos entre 8 059,01€ e 12 160€ e assim por mais 6 escalões até se atingir o último escalão para rendimentos acima de 83 696€ com a taxa de 46,56%.

As taxas na Regiões Autónomas são inferiores às taxas no Continente, sendo que nos primeiros seis escalões as taxas são iguais nas duas Regiões, sendo mais baixas na Região Autónoma dos Açores nos 3 escalões mais elevados.

Antes de entregar o IRS, o primeiro passo a fazer é verificar os valores já preenchidos e corrigi-los se necessário. Depois deve introduzir a informação que não vem pré-preenchida. Após tudo preenchido é altura validar e de simular antes de entregar.

Comece por fazer as simulações para o imposto pago individualmente. Neste caso pode, se tiver outros rendimentos além dos do trabalho ou pensões, verificar se é preferível englobá-los ou não. Se for jovem deve simular a escolha da opção de IRS jovem.

Depois de ter feito a sua escolha para a tributação individual é altura para os membros de um casal ou de uma união de facto utilizarem o simulador do IRS para verificarem se lhes é mais vantajoso declararem em conjunto ou em separado (situação que é a utilizada pelo IRS automático). Para a maioria dos casais é mais vantajoso a declaração em conjunto, que em alguns casos leva a um imposto cobrado muito menor do que a soma dos impostos cobrados a cada membro individualmente.

O simulador serve ainda para comparar o montante de imposto a pagar na Região Autónoma da Madeira (RAM), na Região Autónoma dos Açores (RAA) e no Continente. No caso do meu agregado familiar, após quase 25 anos a residir na Madeira pela primeira vez o montante de imposto a pagar é o mesmo que pagaria nos Açores, sendo que sempre tinha sido superior. Estamos no bom caminho, mas não posso deixar de desejar que esta situação, num futuro próximo, se venha a verificar para todos os contribuintes, pois quem tem mais altos rendimentos continua a pagar mais na Madeira do que pagaria nos Açores.

Se pagar o IRS é um dever de todos nós, o pagar a mais do que o devido é um desperdício de rendimento para os contribuintes, por isso os benefícios de gastar um pouco do seu tempo a fazer simulações pode ser mesmo bem compensador.