Criatividade invade Largo do Pelourinho com arte para todos os gostos

O World Creativity Day (WDC) já arrancou na praça do Núcleo Museológico de São Filipe, no Largo do Pelourinho e os olhares mais atentos começam a percorrer os vários stands que dão vida ao chamado 'arquipélago da imaginação'. Logo nas primeiras horas, nota-se movimento entre visitantes e artistas, num ambiente marcado pela diversidade criativa e pela partilha de experiências.

Pelas 10h20 teve início a Creative Talk 1 – 'O Futuro da Programação', moderada pelo director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira e contou com a participação de Gonçalo Camacho, promotor do Summer Opening, Nuno Barcelos, programador cultural da Estalagem da Ponta do Sol e, ainda, Élio Gomes, da Push Off Studios, numa sessão transmitida em directo pela TSF-M 100 FM, numa cobertura em que o DIÁRIO assume o papel de 'media partner'.

Espalhados pelo espaço, os stands revelam uma forte presença de artistas e criadores regionais, com propostas que vão da banda desenhada ao vivo inspirada na laranjada, à fotografia e ilustração, passando pelo artesanato tradicional do Porto Santo, cosmética natural, tatuagem artística e peças de decoração em resina ecológica. A oferta inclui ainda áreas como cerâmica, marcenaria, tanoaria e artes plásticas, refletindo a riqueza e diversidade da expressão artística na Madeira.

Entre expectativas moderadas e curiosidade sobre o desenrolar do evento, os artistas destacam sobretudo a oportunidade de mostrar o seu trabalho, partilhar experiências e a importância de estar em contacto directo com o público, num espaço onde a criatividade assume múltiplas formas e linguagens.

Organizado na Região pela Associação das Indústrias Criativas, o evento promete continuar a animar ao longo do dia com actividades, conversas e momentos artísticos, que inclui showcases de música, poesia, teatro e dança, destacando nomes como Bima, Catarina Sofia, SoulSisters, Tiago Freitas ou SixX, entre muitos outros.

Pelas 14h20 realiza-se ainda a Creative Talk 2 – 'Da Laranjada à Realidade Aumentada', com vários convidados e transmissão em directo na TSF-M 100 FM. A iniciativa inclui também um espaço de networking e um lounge com DJ set contínuo, culminando com a festa de encerramento na Fortaleza do Pico, entre as 17 e as 23 horas.

O evento conta ainda com a presença de Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que se associa a esta celebração da criatividade na Região.