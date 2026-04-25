Nacional leva a melhor e soma nova vitória em Tondela

O Nacional venceu o Tondela por 2-0, em partida referente à 31.ª jornada da I Liga.

O conjunto madeirense entrou mais dominador, assumindo a posse de bola, enquanto o Tondela apostava nas transições rápidas. Prova disso foi o primeiro golo que surgiu aos 22 minutos. Chuchu Ramírez, solto de marcação, respondeu da melhor forma a um canto cobrado por Daniel Júnior e cabeceou para o fundo das redes.

Dez minutos volvidos, o Nacional ampliou a vantagem, beneficiando de um auto-golo de Bryan Medina. Ao tentar aliviar ao primeiro poste, o defesa colombiano acabou por desviar a bola de forma infeliz, traindo o guarda-redes Bernardo Fontes.

Tondela regressou mais ativo e já conseguiu algumas aproximações de algum perigo. O Nacional começou por apresentar dificuldades defensivas, mas vai estabilizando enquanto procura o 0-3, que não veio a acontecer.

Com este resultado, o Nacional soma 31 pontos e ascende à 13.ª posição da I Liga. Na próxima jornada, agendada para 2 de Maio, às 15h30, os alvinegros recebem o AFS.

Confira os golos desta partida:

0-1 Nacional (Chuchu Ramírez, 22)

1-1 Nacional (Bryan Medina, ag 32)