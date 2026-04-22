Exposição itinerante 'INTRA Olhar para Nós' para ver no Museu da Baleia
A exposição 'INTRA Olhar para Nós' foi inaugurada no dia 21 de Abril, na sala de exposições temporárias do Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal, onde estará patente ao público até 21 de Maio.
'INTRA olhar para Nós' é um projecto da Associação GIRARTE, com sede na Galeria de arte Pimenta 22, que desafiou cada um dos artistas a olhar para o seu íntimo e a representá-lo.
Neste contexto, a exposição colectiva revela a expressão da interioridade de cada um dos artistas na sua forma exterior, realizada numa silhueta em escala real.
O público poderá contemplar obras dos artistas plásticos: Alfred Temborius, Andreia Nóbrega, Carina Mendonça, Cristina Ticovschi, Hanamaro Chaki, João Pedro Gomes Luis Vieira, José Zyberchema, Laetitia Boillon Capra, Luís de Jesus, Marcos Milewski, Miguel Santos, Nadya Korol, Paulo Sérgio Beju, Roberta Dei Maddalena, Roberto Pasquale, Trindade Vieira e Wolfgang Lass.