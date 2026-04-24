Castanheiro celebra o Mês da Flor com programa que cruza natureza, arte e tradição

No Funchal, a chegada da Primavera ganha forma através de um dos eventos mais emblemáticos do calendário regional: a Festa da Flor, celebração que reflecte a identidade cultural da Ilha da Madeira, marcada pela sua ligação à natureza, à floricultura e às expressões artísticas que dela emergem.

É neste contexto que o Castanheiro Boutique Hotel apresenta o programa Mês da Flor, estruturado como uma extensão intimista das celebrações que decorrem na cidade. Ao longo de várias semanas, o hotel propõe uma abordagem que convida tanto hóspedes como visitantes a explorar diferentes perspectivas da cultura e da fauna madeirense.

Entre os destaques, a Exposição ‘Tapeçaria em Flor’, da artesã Guida Patrício, demonstra a tradição têxtil da Madeira, com raízes no século XVIII, evidenciando técnicas e composições inspiradas na natureza. As peças, pertencentes à colecção privada da artista, traduzem em fio e textura a riqueza botânica da ilha, estabelecendo uma ligação directa com o espírito da Festa da Flor.

A programação prossegue com a Exposição ‘Botânica’ de Elisabete Henriques, que apresenta um conjunto de ilustrações em aguarela criadas com precisão. Focada na flora e fauna da Madeira, esta mostra oferece um olhar detalhado e sensível sobre o património natural da Região, reforçando a dimensão educativa e contemplativa do evento.

O Bordado Madeira, uma das mais reconhecidas expressões artesanais da ilha, está também em destaque através de peças do espólio do IVBAM, parceira nesta iniciativa. Entre elas, uma barra bordada de cerca de 1900 evidencia a delicadeza técnica desta arte, marcada por motivos florais como rosas, margaridas e lírios. A exposição inclui ainda instrumentos tradicionais utilizados no processo de criação, proporcionando uma visão abrangente das diferentes etapas deste saber-fazer.

Complementando esta vertente expositiva, o hotel apresenta uma série de instalações florais — os chamados ‘quadros vivos’ — distribuídas pelos seus espaços. Para além da expressividade das flores, estas composições integram elementos de vime, tapeçaria e Bordado Madeira, gentilmente cedidos pelos parceiros Bordal e IVBAM, enriquecendo a experiência com diferentes camadas de tradição e autenticidade.

Pensadas para promover a interação, estas instalações são acompanhadas por uma câmara Polaroid disponível na receção, permitindo aos visitantes, que queiram, registar e levar consigo uma memória física desta experiência única no Castanheiro Boutique Hotel.

A experiência sensorial estende-se também à oferta gastronómica e de bem-estar. Durante todo o mês de maio, o Bar IRIS Lounge & Music, situado no piso 0 do Hotel, disponibiliza uma carta exclusiva de cocktails da flor, pensados para celebrar os aromas e sabores da estação, proporcionando momentos de degustação alinhados com o tema.

Em paralelo, o Til Spa apresenta a massagem ‘Primavera’, um ritual de relaxamento disponível ao longo do mês, que incorpora flores e aromas florais, promovendo uma experiência envolvente e revitalizante.

Será apresentada também uma decoração temática na Montra do Restaurante Tipografia, localizada na Rua das Pretas, alusiva a este período festivo. Esta intervenção integra o Concurso de Montras ‘Funchal em Flor’, promovido anualmente pela CMF em parceria com a ACIF.

Com esta programação, o Castanheiro Boutique Hotel posiciona-se como um espaço de mediação cultural durante o Mês da Flor, oferecendo uma leitura próxima e envolvente das tradições e expressões artísticas da ilha.

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