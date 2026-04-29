Instituto S. João de Deus integra projecto europeu sobre desporto na reabilitação de dependências

O Instituto S. João de Deus – Funchal está a representar Portugal no projecto europeu RESTART, integrado na iniciativa da União Europeia “HealthyLifeStyle4All”, que visa promover o uso do desporto como ferramenta terapêutica no tratamento de dependências, nomeadamente do álcool e de outras drogas.

Num comunicado remetido esta quarta-feira às redacções, o director da instituição, Eduardo Lemos, refere que o projecto teve como principal objectivo "o desenvolvimento de boas práticas no uso do desporto como ferramenta de intervenção terapêutica no tratamento de adições, nomeadamente na dependência de álcool e outras drogas".

Esta acção envolveu uma equipa de 20 participantes de várias cidades europeias, incluindo Gijón e Barcelona (Espanha), Graz (Áustria), Ascoli Piceno (Itália) e Funchal.

Ao longo da sua execução, iniciada em dezembro de 2024 e concluída este mês, realizaram-se diversas reuniões e três encontros transnacionais, que decorreram em Barcelona, Graz e no Funchal, promovendo a troca de experiências e práticas institucionais entre os parceiros.

Entre os principais resultados do projecto destaca-se a criação de ferramentas de disseminação, como um website e uma página de Instagram, bem como o desenvolvimento de um “Protocolo sobre os Benefícios de Actividade Física nas Terapias de Tratamento de Dependências” e de um documento com “Directrizes para a Implementação de um Programa Desportivo em Clínicas de Reabilitação para Indivíduos em Recuperação de Dependência”.

Estes documentos deverão servir de base à implementação de programas semelhantes em outras instituições de tratamento de dependências na União Europeia.