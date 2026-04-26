JPP exige monitorização permanente após derrocada na Seara Velha

O Juntos Pelo Povo (JPP) exige monitorização permanente e informação regular à população da Seara Velha, no Curral das Freiras, cerca de um mês após a derrocada registada na zona.

“A um dia de se completar um mês sobre a derrocada, o JPP exige monitorização permanente, comunicação regular e medidas concretas para proteger as famílias”, afirmou Miguel Ganança, vereador do partido em Câmara de Lobos, citado num comunicado do partido.

Segundo o JPP, a população continua sem dados actualizados sobre a evolução da vertente, os riscos e as intervenções previstas, apesar de terem sido anunciados trabalhos de acompanhamento técnico.

“Perante uma situação desta gravidade, não se pode fazer uma reunião, anunciar monitorização e deixar as pessoas semanas sem informação”, referiu o vereador, acrescentando que a população “tem direito a saber o que está a acontecer”.

O partido afirma ainda que, numa reunião de Câmara a 16 de Abril, foi prometida a divulgação de um ponto de situação, o que, segundo o JPP, não terá acontecido.

A mesma nota refere que os moradores continuam preocupados com a evolução da vertente e que têm relatado o aparecimento e agravamento de fendas e rachas em determinados pontos.

Nesta linha, JPP defende a divulgação regular dos resultados do acompanhamento e a articulação entre o IPMA, o LREC, o Serviço Regional de Protecção Civil, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia.

“A população da Seara Velha merece respeito, segurança e respostas concretas. Não daqui a meses. Agora”, concluiu Miguel Ganança.