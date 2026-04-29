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Homem encontrado morto em habitação no Funchal

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Um homem de 56 anos foi encontrado sem vida, na manhã desta quarta-feira, numa residência na Rua da Levada de São João, no Funchal. 

O alerta foi dado cerca das 11 horas, tendo sido accionados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Contudo, à chegada das equipas de socorro, já nada havia a fazer para reverter a situação.

A situação seguiu os trâmites legais normais.

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