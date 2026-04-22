Banco CTT emite dívida de 60 milhões de euros a três anos e meio

O Banco CTT anunciou hoje que emitiu com sucesso dívida sénior preferencial no montante de 60 milhões de euros, com um prazo de três anos e meio e cupão anual fixo de 4,25%, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco indicou que "emitiu com sucesso dívida sénior preferencial no montante de 60 milhões de euros", com um prazo de três anos e meio e "opção de reembolso antecipado pelo emitente ('call') exercível ao fim de dois anos e meio", tendo sido emitida a 99,859%.

Segundo o Banco CTT, as obrigações pagarão "um cupão anual fixo de 4,25% até à data de exercício da opção de reembolso antecipado e, caso não sejam reembolsadas nessa data, passarão a vencer juros numa base trimestral a uma taxa variável igual à Euribor a três meses acrescida de uma margem de 160 pontos base".

A empresa informou ainda que a liquidação deverá ocorrer em 30 de abril de 2026.

Esta emissão foi "integralmente colocada junto de mais de 20 investidores institucionais, com um livro de ordens 1,4 vezes o montante oferecido", adiantou.

De acordo com o banco, os investidores internacionais representaram mais de 40% da procura total, sendo provenientes de quatro jurisdições europeias.

No comunicado, a empresa disse ainda que a alocação foi "distribuída pelos seguintes tipos de investidores: 53% gestores de ativos, 31% seguradoras e 16% bancos".

A operação está alinhada com o objetivo de cumprir o Requisito Mínimo de Fundos Próprios e Passivos Elegíveis (MREL) do banco, aplicável a partir de junho de 2026.