Cafôfo diz que PSD usou fundos para ganhar eleições e não para beneficiar a população

O líder parlamentar do PS, Paulo Cafôfo, afirmou, esta manhã, no plenário, que “é inegável que a Madeira beneficiou das centenas de milhões de euros” da União Europeia, ao longo dos anos. Considerou mesmo que “a Europa tem sido mais solidária com a Madeira do que o Estado Português”.

No entanto, Cafôfo considerou que os principais dos fundos europeus não foram as famílias madeirenses mas antes o partido no poder, denunciando que “a táctica” tem sido “o PSD faz inaugurações e com isso ganha eleições”. Na avaliação do porta-voz socialista a vantagem e impacto dos apoios europeus no bolso e no rendimento dos madeirenses deixa bastante a desejar.

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, rebateu estas críticas sobre o rendimento das famílias com dados estatísticos. Assim, descreveu que a Madeira passou de uma das regiões mais penalizadas no PIB per capita, que era de 34% da média, para, em 2025, 108% da média nacional. Hoje a remuneração mínima mensal na Madeira é superior em 5% à remuneração média garantida em Portugal continental. Os últimos dados revelam que rendimento disponível bruto ficou 1,7% acima da média nacional em 2025. Por fim, disse que o Governo Regional tem feito uma opção muito declarada no campo fiscal que tem sido decisiva para que as famílias tenham mais rendimento disponível.