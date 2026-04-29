Condutor abandona carro após despiste no Monte

Uma viatura ligeira despistou-se ontem à noite no Caminho do Lombo, no Monte, tendo embatido contra outras duas viaturas que se encontravam estacionadas na via.

De acordo com o que foi possível apurar, o acidente deu-se pelas 23h30, tendo sido mobilizados os meios de socorro e policiais para a zona.

Contudo, à chegada ao local não havia ninguém para assumir as responsabilidades, nem condutor nem eventuais ocupantes da viatura acidentada, que deixou o prejuízo para trás, abandonando o local.

Na zona da Ladeira da Tabaiba, uma pequena estrada íngreme, acorreram os Bombeiros Voluntários Madeirenses com 3 viaturas (uma de desencarceramento, uma de apoio e uma ambulância) bem como a PSP, que tomou conta da ocorrência.