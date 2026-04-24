GNR detetou 4.752 condutores por crime de condução com excesso de álcool

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou até quarta-feira (22 de abril) mais de oito mil crimes rodoviários, 4.752 dos quais por condução com excesso de álcool, e 30.026 acidentes, que causaram 127 mortos, informou hoje a Guarda.

Entre 01 de janeiro e 22 de abril, a GNR registou 8.064 crimes rodoviários, 4.752 crimes de condução de veículo com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 2.373 crimes de condução sem habilitação legal.

No mesmo período, a Guarda registou 30.026 acidentes, que causaram 127 mortos, 492 feridos graves e 7.067 feridos ligeiros.

A GNR fiscalizou 751.066 condutores, tendo resultado na deteção de 165.251 contraordenações rodoviárias.

No âmbito das ações desenvolvidas, a GNR detetou 30.336 infrações por excesso de velocidade 23.484 por falta de inspeção periódica obrigatória, 6.810 por falta de seguro obrigatório e 5.190 por utilização indevida de telemóvel durante a condução.

Foram também registadas 4.535 infrações por não utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção e 1.927 relacionadas com excesso de peso em veículos.

"Estes dados evidenciam comportamentos de risco persistentes, com especial incidência no excesso de velocidade, na condução sob o efeito do álcool e na utilização de dispositivos móveis durante a condução, fatores amplamente reconhecidos como potenciadores de acidentes rodoviários e do agravamento das suas consequências", refere a Guarda em comunicado.

Na nota, a GNR volta a recomendar aos condutores que respeitem os limites de velocidade, ajustando-a às condições da via e meteorológicas, evitar o uso do telemóvel, salvo através de sistemas de mãos-livres, não conduzir sob efeito do álcool e usar o cinto de segurança e sistemas de retenção.

Aconselha também a adotar uma condução defensiva e garantir que o veículo se encontra em conformidade legal, nomeadamente com inspeção e seguro válidos.

No dia 15 de abril, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) indicou que este ano registaram-se 43.635 acidentes que provocaram 145 mortos, 633 feridos graves e 10.753 feridos ligeiros.

Em comparação com o mesmo período de 2025, registaram-se este ano mais 5.000 acidentes, mais 42 mortos, mais oito feridos graves e menos 421 feridos ligeiros.