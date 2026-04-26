Madeira é líder nos condutores com álcool no sangue

A manchete desta edição de 26 de Abril de 2026 é um drama. Madeira lidera álcool ao volante. "A taxa de 3,5 detenções por mil habitantes é a mais alta do país", explicamos. E acrescentamos: "'Clima de impunidade, tolerância e aceitação social' tem contribuído para o crime mais praticado na Região. Coordenador da UCAD pede mais educação rodoviária e maior percepção do risco". Para ler com atenção e consciencialização nas páginas 8 e 9.

A foto do dia, que vai para a primeira página, só podia ser do trail. Resistência de ouro é o título que merece o francês Vincent Esmiol, que "venceu os 110 quilómetros do Madeira Island Ultra-Trail, numa corrida de grande desgaste físico e decisão nos momentos finais. A alemã Katharina Hartmuth confirmou o favoritismo nos femininos", acrescentamos. Leia toda a reportagem e balanço nas páginas 36 e 37.

Manutenção à vista para o Nacional que "bateu o Tondela (2-0) antes da recepção ao já despromovido AFS" e, por outro lado, uma "vitória do Marítimo com o Benfica B, no Seixal, vale subida à I Liga". Tudo nas páginas 16 a 19.

Outro título, em jeito de balanço de uma missão. O guardião da mãe das leis dá a conhecer "uma vida ao serviço da justiça e da Autonomia" de Ireneu Barreto, que "deixa o cargo de Representante da República, convicto de que para ''usar melhor os poderes que já temos' é preciso actualizar o Estatuto Político-Administrativo". Para ler logo na página 2.

Por fim, fique a saber que as Contas da Região ganham folga em 2025 uma vez que a "receita sobe, dívida desce e Saúde absorve maior reforço da despesa", resumimos o que pode ler na página 10.