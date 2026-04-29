Casas de luxo com varanda na Madeira são (pouco) mais caras

No mercado imobiliário 'premium' (ou seja de luxo) da Região Autónoma da Madeira, uma varanda não é um pormenor — é um argumento de venda, ainda que não muito diferente de uma casa 'normal'. Segundo dados do idealista/data relativos ao primeiro trimestre de 2026, as varandas valorizam as casas de luxo em Portugal em cerca de 10% face a imóveis da mesma gama sem este espaço exterior. Na Madeira essa valorização é de apenas mais 1%.

A Madeira é um dos seis territórios nacionais — a par de Lisboa, Porto, Faro, Setúbal e Aveiro — onde existe oferta representativa de habitação de luxo com varanda. No conjunto do país, a ilha da Madeira concentra 6% do stock nacional de casas de luxo com espaço exterior anunciadas no idealista, numa fatia que, embora modesta em volume, revela uma posição consolidada no segmento de topo.

Em termos de preço, posiciona-se no terceiro lugar do ranking nacional. O preço mediano das casas de luxo com varanda na Madeira situa-se nos 1.480.000 euros, abaixo de Lisboa (1.638.000 euros) e do Porto (1.550.000 euros), mas acima dos restantes territórios em análise, mas como referido, apenas custam, em média, mais 2% do que casas de luxo sem varanda.

Ao contrário do que se regista noutras regiões, a oferta de casas de luxo com varanda na ilha da Madeira recuou 3% no último ano, num contexto em que, a nível nacional, o stock desta tipologia também contraiu, caindo 5% em termos homólogos.

A escassez de oferta contrasta com uma procura crescente por espaços exteriores no segmento 'premium'. No primeiro trimestre de 2026, existiam cerca de 3.000 imóveis de luxo com varanda anunciados em todo o país, e os preços medianos nacionais desta categoria subiram 2% no último ano, para 1.535.500 euros.

O estudo do idealista, divulgado hoje, sublinha que a varanda se tornou uma extensão funcional e vivencial da casa, especialmente em apartamentos urbanos, onde permite criar um jardim de interior e desfrutar de momentos ao ar livre com boas vistas — um atributo que, no contexto madeirense, se conjuga com a paisagem atlântica e o clima ameno característicos da ilha.