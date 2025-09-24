Madeira encerra com balanço positivo operação sazonal da United Airlines entre Nova Iorque e Funchal

A operação sazonal da United Airlines entre Newark, em Nova Iorque, e a Madeira, terminou esta quarta-feira, 24 de Setembro, com um “balanço amplamente positivo”, segundo afirmou o Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. A ligação, que decorreu entre 8 de Junho e hoje, incluiu três voos semanais, num total de 47 frequências e 7.802 lugares disponíveis em cada sentido.

Em nota emitida, o tutelar da pasta do Turismo do Governo Regional sublinha que esta primeira operação de ligação a Newark “foi um sucesso em toda a linha”, quer pela atracção de visitantes dos Estados Unidos da América, quer pela criação de uma nova alternativa de viagem para residentes madeirenses com destino ao mercado norte-americano.

Segundo os dados partilhados pela companhia aérea em reunião com o Governo Regional, as taxas de ocupação da rota foram “muito elevadas”, o que levou a United Airlines a antecipar o regresso da operação. Inicialmente previsto para Junho de 2026, o reinício deverá ocorrer entre Abril e Maio desse ano, no âmbito do calendário de Verão da IATA, conforme já havia avançado o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na última semana.

Eduardo Jesus destacou o impacto estratégico da ligação directa a Nova Iorque no posicionamento da Madeira no mercado norte-americano: “A ligação direta a Nova Iorque representa um salto qualitativo no esforço de diversificação dos mercados emissores. Estamos a falar de um mercado com grande potencial de crescimento, com visitantes de elevado poder aquisitivo e com um interesse crescente por destinos autênticos e de qualidade, como é o caso da Madeira."

O governante sublinhou ainda a relevância do envolvimento da transportadora norte-americana, "a maior companhia aérea do mundo, em número de aeronaves e rede de destinos, apostar na Madeira".

"É um sinal inequívoco de confiança no destino", destaca, apontando que a United "não entra em rotas experimentais sem uma avaliação cuidada, o que prova que o investimento na nossa Região é considerado sustentável e promissor”.

Por fim, o governante destacou o efeito multiplicador da inclusão da Madeira na rede global da companhia: “Estar presente no portefólio de destinos da United, integrado na rede Star Alliance, significa expor a Madeira a um universo global de passageiros, com ligações facilitadas a dezenas de cidades norte-americanas e internacionais. É um efeito multiplicador que vai muito além da ligação direta com Newark."

A United Airlines faz parte da Star Alliance e é actualmente considerada a maior companhia aérea do mundo em termos de frota, com mais de mil aeronaves. A partir do seu hub no Aeroporto de Newark, opera para 75 destinos internacionais e 84 domésticos, totalizando ligações a 159 aeroportos.