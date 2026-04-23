Regiões exigem que UE reforce centralidade do Atlântico

Paulo do Nascimento Cabral volta a defender a necessidade estratégica de a União Europeia (UE) valorizar as Regiões Ultraperiféricas (RUP) no próximo Quadro Financeiro Plurianual.

O eurodeputado, que está na Madeira para participar na Cimeira Madeira/Açores, iniciativa que assinala '50 anos de Autonomia, 50 anos de Desenvolvimento', foi esta quinta-feira recebido pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, tendo, na ocasião, defendido que o objectivo central dessa configuração é combater a "continentalização" do projecto europeu, devolvendo ao Atlântico a sua importância geostratégica global, no caso, através das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Neste "período crítico", Paulo do Nascimento Cabral considera importante a defesa da ultraperiferia no financiamento por parte da UE, salientando a necessidade de reforçar a "posição geoestratégica" dos dois arquipélagos portugueses no plano europeu.

E concretiza, notando que estas regiões são os "parceiros privilegiados naquelas que são as relações transatlânticas com os Estados Unidos, com o Canadá, com a América Central e do Sul, com África", argumento que o levam a defender que "a União Europeia tem que compreender que tem aqui activos estratégicos essenciais de promoção do seu atlanticismo, mas também daquilo que é a sua posição geostratégica global".

O parlamentar europeu refere que a cimeira surge, também, com esse intuito e procurando "relembrar a Comissão Europeia de que, de facto, tem aqui dois grandes aliados, duas grandes fronteiras e bastiões daqueles que são os valores europeus", aspectos que deverão servir, igualmente, de argumento "naquelas que são as negociações do próximo quadro financeiro".

Paulo do Nascimento Cabral aproveitou o encontro com Miguel Albuquerque para destacar, também, a salvaguarda do aumento de cerca de 20% do POSEI Agricultura, para fazer face àquilo que foi a perda acumulada de não actualização desde 2016. Já no POSEI Pescas, o eurodeputado disse haver a possibilidade de protecção de um montante específico para um programa próprio, a que deu o nome de 'POSSEI para as Regiões Ultraperiféricas'. Não esqeceu o POSEI Transportes, bem como outros fundos comunitários.

"Tudo isto ficou salvaguardado na nossa posição no Parlamento Europeu, que foi aprovads no final da semana passada na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, e que será agora votado na próxima sessão plenária em Estrasburgo, já no dia 27", apontou o açoriano, passando 'a bola' para o Conselho Europeu e para os Estados-Membro, nomeadamente Portugal, Espanha e França, a quem caberá a defesa destas premissas junto das instâncias europeias.