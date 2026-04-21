Paulo Neves questiona ministro da Administração Interna sobre esquadras na Madeira

O deputado do PSD eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, confrontou esta terça-feira, 21 de Abril, na Assembleia da República, o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre algumas questões relacionadas à Madeira, entre elas as esquadras na Região.

"Há anos com necessidades urgentes de intervenção, que só não estão em pior estado porque o governo da Madeira chega-se à frente e faz aquilo que é da responsabilidade da República", refere o deputado através de um comunicado de imprensa.

O deputado madeirense também alertou para “a falta de efectivos da PSP” e para o facto de “faltarem meios humanos nos aeroportos da Madeira no controlo das fronteiras”. Paulo Neves lembrou que o Governo Regional já enviou dois ofícios para o gabinete do ministro com "exigências e alertas sobre esta matéria."

Ainda na sua intervenção desta tarde, falou do reforço de meios para a Proteção Civil da Madeira e para o pagamento de dívidas do Estado à Região, no que se refere aos subsistemas de saúde dos elementos da PSP.

"Na resposta ao deputado Paulo Neves, o novo ministro da Administração Interna afirmou desconhecer as dívidas, mas que iria se informar sobre a questão", refere o comunicado.