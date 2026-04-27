Pocoyo, Heidi, Abelha Maia e Ovelha Choné animam Calheta

A dimensão estratégica da iniciativa ganha expressão concreta no evento marcado para 31 de Maio, na Calheta, onde o DIÁRIO de Notícias da Madeira, em parceria com a autarquia, promove uma grande celebração do Dia Mundial da Criança, com destaque para um espectáculo, que acontece Às 11 horas do dia 31 de Maio, no Porto de Recreio, pensado para envolver crianças e famílias.

Na intervenção de apresentação, o director Ricardo Miguel Oliveira enquadrou esta aposta como parte de uma missão que vai além da informação. “Não fazemos nada apenas para nosso prazer ou para cimentar notoriedade. Fazemo-lo porque queremos dar às pessoas os elementos necessários para escolhas conscientes, mas também proporcionar momentos que contribuam para a sua felicidade”, afirmou tendo a seu lado a presidente e o vice-presidente do Município.

É precisamente essa lógica que sustenta o formato do evento, cujo ponto alto será um espectáculo infantil com cerca de hora e meia de duração, reunindo personagens como Pocoyo, Heidi, Abelha Maia e Ovelha Choné. Um elenco que atravessa gerações e que, segundo a organização, foi escolhido para criar uma experiência partilhada entre crianças e adultos.

“O objectivo é que este seja um momento marcante, não só para os mais novos, mas também para as famílias. Esta é, acima de tudo, uma festa da família”, sublinhou o director deste matutino.

Para além do espectáculo, o programa inclui um conjunto alargado de actividades recreativas, desde pinturas faciais a insufláveis, passando por tatuagens, trampolins, pipocas e bolas de sabão, criando um ambiente festivo, inclusivo e acessível ao longo de toda a manhã.

A escolha da Calheta surge também alinhada com a estratégia de descentralização do DIÁRIO. “Não fazemos apenas iniciativas no Funchal. Fazemos para toda a Região”, reforçou Ricardo Miguel Oliveira, apontando para a importância de levar este tipo de eventos a diferentes concelhos e a diferentes públicos.

Nesse sentido, o director destacou as condições do concelho para acolher iniciativas desta dimensão: “A Calheta afirma-se como um município activo, acolhedor e preparado para receber eventos capazes de envolver residentes e visitantes”, referiu.

A iniciativa assume ainda um valor simbólico no ano em que o DIÁRIO celebra 150 anos, funcionando como uma forma de proximidade com a população, frisando que a EDN está "a devolver o carinho que recebemos ao longo da nossa história”, afirmou.

Mais do que um evento pontual, o espectáculo na Calheta surge como expressão prática de uma estratégia que combina informação, proximidade mas igualmente no domínio da intervenção comunitária, reforçando o papel do DIÁRIO como agente activo na vida da Região.