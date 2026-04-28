Funcionária ferida após ser atingida por palete

Uma trabalhadora ficou ferida esta manhã após ter sido atingida no pé por uma palete, num supermercado localizado na zona dos Viveiros, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local e prestaram assistência à vítima. A mulher apresentava queixas ao nível do pé, tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

As circunstâncias do acidente não são, para já, conhecidas.