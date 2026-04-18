Brício Araújo, deputado, afirmou no XX Congresso Regional do PSD-M que considera incompreensível a ausência de representantes do PSD Madeira no actual Governo da República, sublinhando que tal realidade não representa qualquer favor político.

“Não compreendo como é que a Madeira não tem pessoas do PSD no actual Governo da República”, afirmou, acrescentando que “não seria nenhum favor para a Madeira, nem um favor para o PSD”.

O deputado defendeu ainda a valorização dos quadros regionais, considerando que o partido dispõe de “altos quadros no PSD Madeira”, e admitiu uma abordagem política mais próxima das populações, mas rejeitando qualquer populismo. “Não seria um discurso populista, mas admito um discurso popular”, disse, acrescentando: “Sou cada vez mais madeirense que português”.

Brício Araújo comentou também a não presença de convidados do PSD nacional no congresso, considerando que o facto “não pode ser interpretado pelo partido a nível nacional”, defendendo antes a necessidade de “inverter o caminho que tem sido trilhado”.

Num registo mais informal, evocou episódios da política local, referindo a importância de “saber beber um pé-de-cabra com o povo” ou “passear um carneiro” como forma de proximidade às comunidades e de resposta à inércia do poder local.

O deputado elogiou ainda Miguel Albuquerque, descrevendo-o como “um mestre, uma pessoa que consegue ver antes do tempo”, e reforçou a ideia de unidade interna: “A matriz é estarmos todos do mesmo lado, firmes e unidos”.

Brício Araújo deixou ainda críticas a antigos militantes, afirmando que “pessoas que juraram amor ao PSD no último congresso e hoje exercem cargos na oposição não fazem falta”, e recordou militantes já falecidos, a quem chamou “homens dos nossos”.