Madeira promove acções que unem as pessoas aos animais

A Direcção Regional de Pecuária e Bem-Estar Animal está a implementar um programa de Intervenções Assistidas por Animais, no âmbito do movimento One Health, que destaca a ligação entre a saúde humana, animal e ambiental.

A iniciativa assenta na ideia de que o bem-estar das pessoas e dos animais está interligado, não sendo possível dissociar os benefícios de uns dos outros. Assim, o programa pretende promover intervenções que reforcem essa relação, contribuindo para ganhos ao nível da saúde, inclusão e qualidade de vida.

As Intervenções Assistidas por Animais, de carácter multidisciplinar, consistem em acções que integram animais com objectivos definidos nas áreas da saúde, educação e apoio social, podendo também assumir uma vertente lúdica e recreativa.

Com benefícios comprovados para o bem-estar humano, estas intervenções têm vindo a ser promovidas pela Direcção Regional de Pecuária e Bem-Estar Animal, que procura alargar o seu alcance a diferentes públicos na Região com especial atenção à população idosa.

O Centro Social e Paroquial da Encarnação, na Vargem, em Câmara de Lobos, acolheu recentemente uma dessas actividades, através das suas técnicas superiores certificadas em Terapias Assistidas por Animais, recorrendo ao apoio dos cães num grupo de cerca de 10 pessoas, promovendo momentos de interação com impacto positivo no bem-estar dos participantes.

Antes das acções, os participantes são sensibilizados sobre os cuidados a ter com os animais durante a sessão de forma a assegurar a segurança e bem-estar de todos, pessoas e animais.